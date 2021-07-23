Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования лидеру Китая 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Председатель,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате мощного наводнения, произошедшего в провинции Хэнань.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю скорейшего выздоровления раненым, устранения последствий стихийного бедствия".