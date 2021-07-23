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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования лидеру Китая 

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования лидеру Китая  Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
Внешняя политика
23 июля 2021 г. 12:59
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования лидеру Китая 
Ильхам Алиев
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате мощного наводнения, произошедшего в провинции Хэнань.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю скорейшего выздоровления раненым, устранения последствий стихийного бедствия".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev extends condolences to Chinese leader
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Çin liderinə başsağlığı verib

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