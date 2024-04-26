Ереван рассматривает возможность встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане

Ереван рассматривает возможность проведения встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане.

Ереван рассматривает возможность проведения встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила глава пресс-службы МИД Армении Ани Бадалян.

По ее словам, дата возможной встречи еще не согласована, об этом будет сообщено, как только будет достигнута договоренность.

"Армения рассматривает и поддерживает те посреднические усилия или платформы для ведения переговоров, которые направлены на достижение прочного мира на Южном Кавказе, поддерживают основополагающие принципы и взаимосогласованные документы, в том числе процесс обоюдного признания Арменией и Азербайджаном на основании Алма-Атинской декларации территориальной целостности друг друга и делимитации", - отметила она.