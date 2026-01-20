Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью Euronews

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 11:48
    Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью Euronews

    20 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Давосе дал интервью Euronews.

    Как сообщает корреспондент Report, глава государства затем принял участие в мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана", ответил на вопросы представителей бизнеса из различных стран.

    Фото
    Фото
