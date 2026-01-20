Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью Euronews
Внешняя политика
- 20 января, 2026
- 11:48
20 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Давосе дал интервью Euronews.
Как сообщает корреспондент Report, глава государства затем принял участие в мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана", ответил на вопросы представителей бизнеса из различных стран.
