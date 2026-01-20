Azərbaycan Prezidenti Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibə verib
Xarici siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 11:38
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 20-də Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibə verib.
"Report"un İsveçrəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, sonra dövlət başçısı "Azərbaycan rəhbərliyi ilə səhər yeməyi" adlı tədbirdə iştirak edib, müxtəlif ölkələri təmsil edən biznes nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb.
Son xəbərlər
12:22
Ötən il Azərbaycanda avtomobil istehsalının həcmi açıqlanıbSənaye
12:21
Yevlaxda beşotaqlı ev yanıbHadisə
12:19
COP29 Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olubXarici siyasət
12:11
Foto
Xankəndi, Xocalı və Ağdərədə bayraqlar yarıyadək endirilibDaxili siyasət
12:08
Dövlət Bağçalı: 20 Yanvar qətliamı Azərbaycanın istiqlal mübarizəsini əngəlləyə bilmədiRegion
12:07
"Beşiktaş"ın türkiyəli futbolçusu Portuqaliya klubuna keçirFutbol
12:07
Papua-Yeni Qvineyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
12:03
"Bakı Metropoliteni": NFC sistemindən düzgün istifadə edilmədikdə ləngimələr yarana bilərİnfrastruktur
12:00
Foto
Video