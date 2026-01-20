İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Azərbaycan Prezidenti Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 11:38
    Azərbaycan Prezidenti Davosda Euronews televiziyasına müsahibə verib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 20-də Davosda "Euronews" televiziyasına müsahibə verib.

    "Report"un İsveçrəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, sonra dövlət başçısı "Azərbaycan rəhbərliyi ilə səhər yeməyi" adlı tədbirdə iştirak edib, müxtəlif ölkələri təmsil edən biznes nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb.

    Azərbaycan İlham Əliyev “Euronews” Davos İqtisadi Forumu
    Foto
    Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью Euronews
    Foto
    President Ilham Aliyev was interviewed by Euronews TV in Davos

