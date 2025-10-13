Президент Ильхам Алиев участвует в Саммите мира на Ближнем Востоке
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 14:33
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.
Как сообщает Report, глава государства прибыл в Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе, где будет проходить саммит.
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси поприветствовал главу нашего государства.
Последние новости
14:50
Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в АзербайджанВнешняя политика
14:49
ЕС значительно облегчает импорт ряда продукции АПК из УкраиныАПК
14:47
Президент Индонезии впервые посетит ИзраильДругие страны
14:46
Фото
В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревьяЭкология
14:38
Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашенияхДругие страны
14:35
Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов СШАДругие страны
14:35
TƏBİB: С 8 октября от гриппа вакцинировались свыше 700 человекЗдоровье
14:34
В отчеты ПА НАТО включены положения, связанные с АзербайджаномВнешняя политика
14:33