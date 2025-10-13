Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Президент Ильхам Алиев участвует в Саммите мира на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 14:33
    Президент Ильхам Алиев участвует в Саммите мира на Ближнем Востоке

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.

    Как сообщает Report, глава государства прибыл в Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе, где будет проходить саммит.

    Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси поприветствовал главу нашего государства.

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir
    President Ilham Aliyev attending Middle East Peace Summit

