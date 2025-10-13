Президент Ильхам Алиев участвует в Саммите мира на Ближнем Востоке

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.

Как сообщает Report, глава государства прибыл в Международный конгресс-центр в Шарм-эш-Шейхе, где будет проходить саммит.

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси поприветствовал главу нашего государства.