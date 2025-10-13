İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 14:31
    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin dəvəti ilə Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak etmək üçün Misirdə işgüzar səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı sammitin keçiriləcəyi Şarm əl-Şeyx şəhərindəki Beynəlxalq Konqres Mərkəzinə gəlib.

    Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi dövlətimizin başçısını salamladı.

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammiti Misir
    Президент Ильхам Алиев участвует в Саммите мира на Ближнем Востоке
    President Ilham Aliyev attending Middle East Peace Summit

    Son xəbərlər

    14:46

    Azərbaycan olimpiyaçılarının yararsız hala düşən medallarının dəyişdiriləcəyi tarix bəlli olub

    Fərdi
    14:46

    Netanyahu: Tramp ABŞ-nin indiyə qədər olan bütün prezidentləri arasında İsrailin ən yaxın dostudur

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanlı rejissorun Xəzərdəki ekoloji problemlərlə bağlı filmi İtaliyada mükafata layiq görülüb

    İncəsənət
    14:43

    Azərbaycanlı pilot: "Dünya çempionatı mənim üçün çox gərgin keçdi"

    Fərdi
    14:37

    Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilib

    Region
    14:35

    İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    14:35

    Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    14:31

    İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

    Xarici siyasət
    14:28

    Sahibə Qafarova: Zəngəzur dəhlizi regionda əməkdaşlığa və tərəqqiyə xidmət edəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti