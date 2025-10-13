İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 14:31
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin dəvəti ilə Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak etmək üçün Misirdə işgüzar səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı sammitin keçiriləcəyi Şarm əl-Şeyx şəhərindəki Beynəlxalq Konqres Mərkəzinə gəlib.
Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi dövlətimizin başçısını salamladı.
Son xəbərlər
14:46
Azərbaycan olimpiyaçılarının yararsız hala düşən medallarının dəyişdiriləcəyi tarix bəlli olubFərdi
14:46
Netanyahu: Tramp ABŞ-nin indiyə qədər olan bütün prezidentləri arasında İsrailin ən yaxın dostudurDigər ölkələr
14:46
Azərbaycanlı rejissorun Xəzərdəki ekoloji problemlərlə bağlı filmi İtaliyada mükafata layiq görülübİncəsənət
14:43
Azərbaycanlı pilot: "Dünya çempionatı mənim üçün çox gərgin keçdi"Fərdi
14:37
Gürcüstanın üç vətəndaşı terror təşkilatına qoşulmaqda ittiham olunaraq həbs edilibRegion
14:35
İsrail 2026-cı ildə Trampın Nobel mükafatına namizədliyini dəstəkləməyi planlaşdırırDigər ölkələr
14:35
Slovakiyada iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 100 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
14:31
İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edirXarici siyasət
14:28