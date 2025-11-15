Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 18:17
    Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения Международной премии Наследие будущего в Ташкенте

    В Ташкенте 15 ноября состоялась торжественная церемония вручения Международной премии "Наследие будущего".

    Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Отметим, что этой премии от Азербайджана удостоен народный артист Алим Гасымов.

    İlham Əliyev Daşkənddə "Gələcəyin İrsi" Beynəlxalq Mükafatının təqdimat mərasimində iştirak edib

    Лента новостей