Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения Международной премии "Наследие будущего" в Ташкенте

В Ташкенте 15 ноября состоялась торжественная церемония вручения Международной премии "Наследие будущего".

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что этой премии от Азербайджана удостоен народный артист Алим Гасымов.