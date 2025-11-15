Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения Международной премии "Наследие будущего" в Ташкенте
Внешняя политика
- 15 ноября, 2025
- 18:17
В Ташкенте 15 ноября состоялась торжественная церемония вручения Международной премии "Наследие будущего".
Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Отметим, что этой премии от Азербайджана удостоен народный артист Алим Гасымов.
