İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İlham Əliyev Daşkənddə "Gələcəyin İrsi" Beynəlxalq Mükafatının təqdimat mərasimində iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2025
    • 18:17
    İlham Əliyev Daşkənddə Gələcəyin İrsi Beynəlxalq Mükafatının təqdimat mərasimində iştirak edib

    Noyabrın 15-də Daşkənddə "Gələcəyin İrsi" Beynəlxalq Mükafatının təntənəli təqdimat mərasimi keçirilib.

    "Report"un Daşkəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycandan bu mükafata Xalq artisti Alim Qasımov layiq görülüb.

    İlham Əliyev Daşkənd "Gələcəyin İrsi"
    Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения Международной премии "Наследие будущего" в Ташкенте

    Son xəbərlər

    19:11

    Mərkəzi Asiya ölkələrinin XİN başçılarının görüşündə müzakirə olunan məsələlər açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:57

    KİV: "Tesla" öz təchizatçılarından Çində hazırlanan hissələrdən istifadəni dayandırmağı tələb edib

    Digər ölkələr
    18:26

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 11-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:17
    Foto

    20 yaşadək cüdoçular arasında Bakı birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    18:17
    Foto

    İlham Əliyev Daşkənddə "Gələcəyin İrsi" Beynəlxalq Mükafatının təqdimat mərasimində iştirak edib

    Xarici siyasət
    18:00

    Cahangir Həsənzadə: "Fransa ilə matçda millidən istəkli oyun gözləyirik"

    Futbol
    17:53

    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    17:47

    Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:43

    SEPAH: "Talara" gəmisində icazəsiz yük olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti