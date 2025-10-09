Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Президент Ильхам Алиев принимает участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в Душанбе

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 19:15
    Президент Ильхам Алиев принимает участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в Душанбе

    В Душанбе 9 октября главы государств СНГ были приглашены на неофициальный ужин.

    Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев Душанбе неофициальный ужин
    Prezident İlham Əliyev Düşənbədə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi şam yeməyində iştirak edir
    President Ilham Aliyev is attending informal dinner of CIS heads of state in Dushanbe

    Последние новости

    19:29

    Ограничения на импорт товаров в Азербайджан из ряда стран в связи с птичьим гриппом

    Здоровье
    19:27

    КТЖ: Прием грузов с зерном в направлении порта Актау временно ограничен

    В регионе
    19:15

    Президент Ильхам Алиев принимает участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в Душанбе

    Внешняя политика
    19:01
    Фото
    Видео

    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ провели встречу

    Армия
    19:00

    ГУДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий

    Внутренняя политика
    18:52

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Имишли - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:46

    Офис Нетаньяху предложил наградить Трампа Нобелевской премией мира

    Другие страны
    18:42

    Центробанк России планирует выпустить памятную монету с Лунтиком

    Это интересно
    18:39

    Нетаньяху и Трамп договорились продолжать тесное сотрудничество

    Другие страны
    Лента новостей