Президент Ильхам Алиев принимает участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в Душанбе
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 19:15
В Душанбе 9 октября главы государств СНГ были приглашены на неофициальный ужин.
Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Последние новости
19:29
Ограничения на импорт товаров в Азербайджан из ряда стран в связи с птичьим гриппомЗдоровье
19:27
КТЖ: Прием грузов с зерном в направлении порта Актау временно ограниченВ регионе
19:15
Президент Ильхам Алиев принимает участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в ДушанбеВнешняя политика
19:01
Фото
Видео
Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ провели встречуАрмия
19:00
ГУДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условийВнутренняя политика
18:52
Установлены личности пострадавших в ДТП в Имишли - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
18:46
Офис Нетаньяху предложил наградить Трампа Нобелевской премией мираДругие страны
18:42
Центробанк России планирует выпустить памятную монету с ЛунтикомЭто интересно
18:39