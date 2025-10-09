İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Prezident İlham Əliyev Düşənbədə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi şam yeməyində iştirak edir

    • 09 oktyabr, 2025
    • 19:13
    Prezident İlham Əliyev Düşənbədə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi şam yeməyində iştirak edir

    Oktyabrın 9-da Düşənbədə MDB dövlət başçıları qeyri-rəsmi şam yeməyinə dəvət olunublar.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

    İlham Əliyev Düşənbə
    Президент Ильхам Алиев принимает участие в неофициальном ужине глав государств СНГ в Душанбе
    President Ilham Aliyev is attending informal dinner of CIS heads of state in Dushanbe

