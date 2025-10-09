Prezident İlham Əliyev Düşənbədə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi şam yeməyində iştirak edir
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2025
- 19:13
Oktyabrın 9-da Düşənbədə MDB dövlət başçıları qeyri-rəsmi şam yeməyinə dəvət olunublar.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
