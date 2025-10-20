Президент Ильхам Алиев прибыл с госвизитом в Казахстан
Внешняя политика
- 20 октября, 2025
- 16:33
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 октября прибыл с государственным визитом в Республику Казахстан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту города Астана в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу государства встретил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
