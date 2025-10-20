Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Президент Ильхам Алиев прибыл с госвизитом в Казахстан

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2025
    • 16:33
    Президент Ильхам Алиев прибыл с госвизитом в Казахстан

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 октября прибыл с государственным визитом в Республику Казахстан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту города Астана в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

    Главу государства встретил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

