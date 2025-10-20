Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda dövlət səfərindədir
Xarici siyasət
- 20 oktyabr, 2025
- 16:32
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 20-də Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Astana şəhərinin Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Dövlət başçısını Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev qarşılayıb.
Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət başçılarının qarşısından keçib.
Son xəbərlər
16:38
Bulvar İdarəsinin sabiq rəisi dəniz suyunun duzsuzlaşdırma sistemini yaratmamaqda günahlandırılıbDaxili siyasət
16:38
Ermənistanda güc strukturları 23 fəalı saxlayıbRegion
16:35
Agentlik rəhbəri: Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransda sosial müdafiə mövzuları gündəmə gətiriləcəkSosial müdafiə
16:35
Sahibə Qafarova: Ermənistan vaxtilə işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinə çoxlu mina yerləşdiribXarici siyasət
16:32
Foto
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda dövlət səfərindədirXarici siyasət
16:20
Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcəkEnergetika
16:18
Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdırDigər ölkələr
16:18
"Barselona" Fransa klubunun futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
16:13