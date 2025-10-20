İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda dövlət səfərindədir

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2025
    • 16:32
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda dövlət səfərindədir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 20-də Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Astana şəhərinin Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Dövlət başçısını Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev qarşılayıb.

    Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət başçılarının qarşısından keçib.

    İlham Əliyev Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev
    Президент Ильхам Алиев прибыл с госвизитом в Казахстан
    Foto
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev arrives in Kazakhstan for state visit

    Son xəbərlər

    16:38

    Bulvar İdarəsinin sabiq rəisi dəniz suyunun duzsuzlaşdırma sistemini yaratmamaqda günahlandırılıb

    Daxili siyasət
    16:38

    Ermənistanda güc strukturları 23 fəalı saxlayıb

    Region
    16:35

    Agentlik rəhbəri: Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransda sosial müdafiə mövzuları gündəmə gətiriləcək

    Sosial müdafiə
    16:35

    Sahibə Qafarova: Ermənistan vaxtilə işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinə çoxlu mina yerləşdirib

    Xarici siyasət
    16:32
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda dövlət səfərindədir

    Xarici siyasət
    16:20

    Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    16:18

    Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    16:18

    "Barselona" Fransa klubunun futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:13

    Paşinyan Roma Papası ilə Azərbaycanla sülhü müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti