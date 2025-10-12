Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 11:12
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Его Величеству королю Испании Фелипе VI по случаю национального праздника этой страны.

    Как сообщает Report, из письма следует:

    "Ваше величество,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.

    В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Испании – постоянного мира, благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Поздравительное письмо Король Испании
    İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates King of Spain

    Лента новостей