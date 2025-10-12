Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Внешняя политика
- 12 октября, 2025
- 11:12
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Его Величеству королю Испании Фелипе VI по случаю национального праздника этой страны.
Как сообщает Report, из письма следует:
"Ваше величество,
От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.
В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Испании – постоянного мира, благополучия и процветания".
