Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Его Величеству королю Испании Фелипе VI по случаю национального праздника этой страны.

Как сообщает Report, из письма следует:

"Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.

В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Испании – постоянного мира, благополучия и процветания".