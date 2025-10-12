İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2025
    • 11:03
    İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

    Prezident İlham Əliyev İspaniyanın Kralı Əlahəzrət VI Felipeni İspaniya Krallığının milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

    "İspaniya Krallığının milli bayramı münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram.

    Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost İspaniya xalqına daim əmin-amanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıram".

    İspaniya Kralı təbrik İlham Əliyev
    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании
    Ilham Aliyev congratulates King of Spain

