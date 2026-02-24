Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Президент Ильхам Алиев поздравил эстонского коллегу

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 11:35
    Президент Ильхам Алиев поздравил эстонского коллегу

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Алару Карису.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики.

    Верю, что азербайджано-эстонские дружественные отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Эстонии – постоянного благополучия и процветания".

    İlham Əliyev Estoniya prezidentini təbrik edib
    President Ilham Aliyev congratulates his Estonian counterpart

