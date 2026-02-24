Президент Ильхам Алиев поздравил эстонского коллегу
- 24 февраля, 2026
- 11:35
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Алару Карису.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики.
Верю, что азербайджано-эстонские дружественные отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Эстонии – постоянного благополучия и процветания".
