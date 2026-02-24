Президент Ильхам Алиев поздравил эстонского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Алару Карису.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики.

Верю, что азербайджано-эстонские дружественные отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, народу Эстонии – постоянного благополучия и процветания".