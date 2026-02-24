İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İlham Əliyev Estoniya prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 24 fevral, 2026
    • 11:17
    İlham Əliyev Estoniya prezidentini təbrik edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev estoniyalı həmkarı Alar Karisi Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

    "Estoniya Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi təbriklərimi çatdırıram.

    İnanıram ki, Azərbaycan-Estoniya dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafeləri naminə bundan sonra da inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir.

    Bu xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, Estoniya xalqına daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram".

    Azərbaycan Estoniya İlham Əliyev Alar Karis
    Президент Ильхам Алиев поздравил эстонского коллегу
    President Ilham Aliyev congratulates his Estonian counterpart

    Son xəbərlər

    12:53

    "Yerin təki haqqında" qanuna dəyişikliklər birinci oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:49

    Riad Axundzadə: "Qarabağda artezian quyuları mərhələli şəkildə bağlanacaq"

    İnfrastruktur
    12:45

    Sadiq Qurbanov: "Bir sıra su anbarlarının tutumu 15–35 % azalıb"

    İnfrastruktur
    12:44

    Nəsimi rayonunun bəzi küçələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:41

    ADSEA: Azərbaycanın təxminən bir ildən bir qədər artıq su ehtiyatı var

    İnfrastruktur
    12:38

    Azərbaycanda gələn ilin sonunadək çay hövzəsi əsaslı idarəetmə sistemi yaradılacaq

    İnfrastruktur
    12:37
    Foto
    Video

    FHN "Velotrek" ticarət mərkəzində təlim keçirib

    Hadisə
    12:33

    Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    12:32

    Albaniyadakı reytinq turnirində iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri açıqlanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti