İlham Əliyev Estoniya prezidentini təbrik edib
Xarici siyasət
- 24 fevral, 2026
- 11:17
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev estoniyalı həmkarı Alar Karisi Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:
"Estoniya Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi təbriklərimi çatdırıram.
İnanıram ki, Azərbaycan-Estoniya dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafeləri naminə bundan sonra da inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir.
Bu xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, Estoniya xalqına daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram".
