İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Avstraliya Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 15:00
    Avstraliya Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edib

    Avstraliya Rusiya ilə əlaqəli 180 fiziki və hüquqi şəxsə, həmçinin "kölgə donanması"nın gəmilərinə qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" Avstraliya hökumətinin saytına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Entoni Albaneze, müdafiə naziri Riçard Marles və xarici işlər naziri Penni Vonqun birgə bəyanatında bildirilib.

    Qeyd olunub ki, bu, 2022-ci ilin fevralından - Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri Avstraliya tərəfindən qəbul edilən ən böyük sanksiya paketidir.

    "Yeni sanksiyalar Rusiyanın maliyyə və bank sektorlarına, müdafiə sənayesinə, aviasiya, neft-qaz sahələrinə, nəqliyyat, həmçinin elm və texnologiyasına qarşı yönəlib. Onlar Rusiyanın gəlirlərini azaltmaq və onun qanunsuz və qəddar işğalı davam etdirmək imkanlarını daha da məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyır", - bəyanatda bildirilib.

    Məlumata görə, "kölgə donanması"nın gəmilərinə qarşı sanksiyalar Rusiyanı hərbi iqtisadiyyatdan gələn gəlirlərdən məhrum etmək məqsədi daşıyır. Avstraliya həmçinin ilk dəfə olaraq sanksiyalardan yayınmaq üçün transsərhəd ödənişləri həyata keçirməyə imkan verən kriptovalyuta təşkilatlarını hədəfə alıb.

    Bəyanatda həmçinin qeyd olunub ki, müharibə başlayandan bəri Avstraliya Rusiyaya qarşı artıq 1800-dən çox sanksiya tətbiq edib. Bundan əlavə, Avstraliya Rusiya neftinin qiymət tavanını bir barel üçün 47,60 dollardan 44,10 dollara endirib.

    Avstraliya Rusiya Sanksiyalar
    Австралия объявила крупнейший с 2022 года пакет санкций против РФ
    Australia announces largest sanctions package against Russia since 2022

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

    Sənaye
    15:19

    Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Fərdi
    15:08
    Foto

    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib

    Futbol
    15:07

    BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    15:05

    Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    15:03

    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    15:00

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilmə qaydası müəyyənləşir

    Milli Məclis
    15:00

    Avstraliya Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edib

    Digər ölkələr
    14:56

    Qırğızıstan Prezidenti baş nazirin müavinini vəzifəsindən azad edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti