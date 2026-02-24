Австралия объявила крупнейший с 2022 года пакет санкций против РФ

Австралия ввела дополнительные санкции в отношении 180 физических и юридических лиц, а также судов теневого флота, связанных с Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт правительства Австралии, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Энтони Албанезе, министра обороны Ричарда Марлеса и министра иностранных дел Пенни Вонг.

В заявлении отмечается, что это крупнейший пакет санкций, принятый Австралией с февраля 2022 года - начала российско-украинской войны.

"Новые санкции направлены против финансового и банковского секторов России, оборонной промышленности, авиационной отрасли, нефтегазовой отрасли, транспорта, а также науки и техники. Они призваны сократить доходы России и еще больше ограничить ее возможности продолжать незаконное и жестокое вторжение", - говорится в заявлении.

Отмечается, что санкции в отношении судов теневого флота призваны лишить Россию доходов от военной экономики. Впервые Австралия также взяла под прицел криптовалютные организации, которые позволяют осуществлять трансграничные платежи для обхода санкций.

В заявлении также подчеркивается, что с начала войны Австралия ввела уже более 1800 санкций против РФ. Кроме того, Австралия также снизила потолок цен на российскую нефть с $47,60 за баррель до $44,10.