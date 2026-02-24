BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 24 fevral, 2026
- 15:07
BMT Baş Assambleyasının rəhbəri Annalena Berbok ən böyük donor olan ABŞ-ni təşkilata olan borcunu tam ödəməyə çağırıb.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, ABŞ hakimiyyətinin son ödənişi ümumi borc məbləğinin 5%-dən az təşkil edib - 4 milyard dollardan çox olan borcun təxminən 160 milyon dollarını.
Baş katib xəbərdarlıq edib ki, ödənilməmiş üzvlük haqlarına görə təşkilat bilavasitə maliyyə təhlükəsi ilə üzləşir.
"Hər bir üzv dövlət öz üzvlük haqqını tam və vaxtında ödəməyə borcludur və 160 milyon dollar, şübhəsiz ki, tam məbləğ deyil", - Berbok deyib.
