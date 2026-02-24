İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 15:07
    BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıb
    Annalena Berbok

    BMT Baş Assambleyasının rəhbəri Annalena Berbok ən böyük donor olan ABŞ-ni təşkilata olan borcunu tam ödəməyə çağırıb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, ABŞ hakimiyyətinin son ödənişi ümumi borc məbləğinin 5%-dən az təşkil edib - 4 milyard dollardan çox olan borcun təxminən 160 milyon dollarını.

    Baş katib xəbərdarlıq edib ki, ödənilməmiş üzvlük haqlarına görə təşkilat bilavasitə maliyyə təhlükəsi ilə üzləşir.

    "Hər bir üzv dövlət öz üzvlük haqqını tam və vaxtında ödəməyə borcludur və 160 milyon dollar, şübhəsiz ki, tam məbləğ deyil", - Berbok deyib.

    Annalena Berbok BMT ABŞ
    Бербок призвала США погасить долг перед ООН

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

    Sənaye
    15:19

    Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Fərdi
    15:08
    Foto

    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib

    Futbol
    15:07

    BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    15:05

    Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    15:03

    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    15:00

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilmə qaydası müəyyənləşir

    Milli Məclis
    15:00

    Avstraliya Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edib

    Digər ölkələr
    14:56

    Qırğızıstan Prezidenti baş nazirin müavinini vəzifəsindən azad edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti