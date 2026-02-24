Бербок призвала США погасить долг перед ООН
Другие страны
Глава Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок призвала США, крупнейшего донора, полностью погасить задолженность перед организацией.
Как передает Repor со ссылкой на агентство Reuters, последний платеж американских властей составил менее 5% от общей суммы задолженности - около $160 млн из более чем $4 млрд.
Генсек предупредила, что организация сталкивается с "непосредственной финансовой угрозой" из-за невыплаченных взносов.
"Каждое государство-член обязано выплачивать свой взнос полностью и своевременно, и $160 млн - это очевидно, не полная сумма", - заявила Бербок.
