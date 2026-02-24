В Баку состоялась презентация документального фильма "Ходжалы. Три трагедии - одна боль"

Телеканал СВС при финансовой поддержке Аудиовизуального совета подготовил новый документальный фильм.

Как сообщает Report, лента "Ходжалы. Три трагедии - одна боль" посвящена трем известным трагедиям ХХ века – геноциду в азербайджанском городе Ходжалы 26 февраля 1992 года, уничтожению чешской деревни Лидице 10 июня 1942 года и резне в боснийском городе Сребреница в июле 1995 года.

Перед презентацией фильма память шехидов была почтена минутой молчания.

Автор фильма проводит параллели между тремя трагедиями, рассуждает на тему сходства фашизма Второй мировой и фашизма наших дней.

Автор идеи и сценария фильма - Гюльзар Мустафаева, режиссер-постановщик - Мезаир Гашимов, операторы - Вюсал Алекперов и Самир Нуралиев, продюсер - Гияс Абасов, руководитель проекта - Вугар Халилов.

Автор сценария фильма Гюльзар Мустафаева и режиссер-постановщик М.Гашимов рассказали о фильме.

По словам Мустафаевой, первая пуля на войне попадает в мать. Именно это побудило ее провести параллели между массовыми убийствами: "Будь то на фронте или за пределами зоны боевых действий, первая пуля попадает в женщину. В качестве примера можно привести обстрел Гянджи во время Второй Карабахской войны".

В процессе работы над фильмом съемочная группа побывала в Чехии, Боснии и Герцеговине, посетила мемориал Лидице и Терезинский концлагерь, мемориал Сребреница, общалась с историками в Праге и Лидице, очевидцами трагедии в Сребренице и Ходжалы.

Съемочная группа выражает благодарность за помощь в работе над фильмом Министерству иностранных дел Азербайджана, посольству Азербайджана в Чехии, посольству в Боснии и Герцеговине, консульству Чешской Республики в Азербайджанской Республике, руководству Мемориала Лидице, Институту военной истории Праги, руководству Дома азербайджанской культуры в Праге, Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова, Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики, Министерству культуры Азербайджана, Союзу кинематографистов, а также Аудиовизуальному совету.

Премьера документального фильма "Ходжалы. Три трагедии - одна боль" состоялась в киноцентре Низами 24 февраля. С 25 февраля лента будет транслироваться в эфире телеканала СВС.