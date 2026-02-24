Канада выделила $220 млн на военную помощь Украине

Власти Канады заявили о выделении дополнительных 300 млн канадских долларов (примерно 220 млн долларов США) и новых военных поставках Украине.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти.

Кроме того, по данным The Globe and Mail, Канада также отправит в Украину более 400 бронемашин.

Оттава также объявила о намерении продлить миссию подготовки украинских военнослужащих до 2029 года.