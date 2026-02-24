АГМА и Фонд развития образования внедряют единую платежную карту для студентов

Между Азербайджанской государственной морской академией (АГМА) и Фондом развития образования при Министерстве науки и образования Азербайджана подписан договор о сотрудничестве, охватывающий различные сферы.

Как сообщает Report, в рамках сотрудничества в первую очередь предусмотрена реализация проекта Tələbə Plus.

В церемонии подписания приняли участие руководство и представители АГМА и Фонда, а также представители Kapital Bank.

Исполняющий обязанности ректора академии Эльдар Годжаев рассказал об учебном заведении, отметив, что оно является одним из ведущих вузов страны в сфере морского образования. Он подчеркнул развитие международного сотрудничества и современной учебной инфраструктуры.

По его словам, внедрение единых студенческих карт будет способствовать совершенствованию управления в вузе, а также расширит академические и социальные возможности студентов.

Председатель правления Фонда развития образования Ниджат Мамедли рассказал о деятельности организации, его текущих и будущих проектах. Он отметил, что карта Tələbə Plus как один из крупнейших проектов предоставит студентам различные преимущества, включая скидки в торговых центрах, заведениях общественного питания, музеях, книжных магазинах, спортивных комплексах и клиниках.

По итогам встречи стороны подписали договор о сотрудничестве в рамках данного проекта. Реализация проекта в АГМА позволит внедрить единую карточную систему для студентов и создать дополнительные возможности в их повседневной жизни.