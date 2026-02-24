Зеленский и представители ЕС обсудили меры против российских танкеров
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 19:52
Президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили меры ЕС по противодействию деятельности российских танкеров.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Коштой и фон дер Ляйен в Киеве.
"Мы обсудили изменения в законодательство ЕС, которые позволят остановить российские танкеры и конфисковать нефть, которую они перевозят. Это возможно", - сказал он.
Зеленский также добавил, что в ходе встреч также обсуждались наращивание ПВО и поддержки энергетики Украины.
Последние новости
20:26
Умеров и Фидан обсудили итоги переговоров Украины, США и РФ в ЖеневеДругие страны
20:20
АГМА и Фонд развития образования внедряют единую платежную карту для студентовНаука и образование
20:03
Фон дер Ляйен: ЕС выделяет €920 млн на подготовку Украины к зимеДругие страны
20:02
Канада выделила $220 млн на военную помощь УкраинеДругие страны
19:52
Зеленский и представители ЕС обсудили меры против российских танкеровДругие страны
19:42
Канада расширила санкции против РоссииДругие страны
19:38
Фото
В Баку состоялась презентация документального фильма "Ходжалы. Три трагедии - одна боль"Внутренняя политика
19:30
США перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и Ближнем ВостокеДругие страны
19:20