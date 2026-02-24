Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 24 февраля, 2026
    • 19:52
    Зеленский и представители ЕС обсудили меры против российских танкеров

    Президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили меры ЕС по противодействию деятельности российских танкеров.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Коштой и фон дер Ляйен в Киеве.

    "Мы обсудили изменения в законодательство ЕС, которые позволят остановить российские танкеры и конфисковать нефть, которую они перевозят. Это возможно", - сказал он.

    Зеленский также добавил, что в ходе встреч также обсуждались наращивание ПВО и поддержки энергетики Украины.

    Zelenski Aİ nümayəndələri ilə Rusiya tankerlərinə qarşı tədbirləri müzakirə edib

