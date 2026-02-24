İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib

    Futbol
    • 24 fevral, 2026
    • 15:08
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib

    AFFA və Bakı Kəndlər Futbol Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə əfsanəvi futbolçu Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 14 yaşadək uşaqlar arasında təşkil olunan turnirdə Bakının kənd və qəsəbələrini təmsil edən 6 komanda mübarizə aparıb.

    Dalğa Məşq Mərkəzində baş tutan final qarşılaşmasında "Atəşgah"ı (Suraxanı) 4:0 hesabı ilə məğlub edən "Binə" komandası turnirin qalibi olub.

    Final matçından sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Qalib və mükafatçılar kubok, medal və diplomlarla təltif olunublar. Kubok qalib komandaya AFFA-nın Kütləvi Futbol Departamentinin rəhbəri, veteran futbolçu Fərrux İsmayılov və Bakı Kəndlər Futbol Federasiyasının prezidenti Vaqif Davudov tərəfindən təqdim edilib.

    Qeyd edək ki, turnirin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan futbolunun parlaq simalarından olmuş mərhum Anatoli Banişevskinin xatirəsini yad etmək, eləcə də uşaqlar arasında futbolun kütləviliyini artırmaq və istedadlı futbolçuların üzə çıxarılmasına dəstək olmaqdır.

    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib
    Anatoli Banişevski xatirə turniri AFFA Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıb

    Sənaye
    15:19

    Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Fərdi
    15:08
    Foto

    Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilib

    Futbol
    15:07

    BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    15:05

    Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    15:03

    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    15:00

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilmə qaydası müəyyənləşir

    Milli Məclis
    15:00

    Avstraliya Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edib

    Digər ölkələr
    14:56

    Qırğızıstan Prezidenti baş nazirin müavinini vəzifəsindən azad edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti