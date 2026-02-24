İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İngiltərə klubları "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 24 fevral, 2026
    • 14:55
    İngiltərə klubları Realın futbolçusu ilə maraqlanır

    İngiltərənin "Tottenhem" və "Brayton" klubları İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən Franko Mastantuono ilə maraqlanır.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa komandaları 18 yaşlı hücumçu üçün təxminən 50 milyon avro ödəməyə hazırdırlar.

    Argentinalı oyunçu 2025-ci ildə 45 milyon avro qarşılığında "River Pleyt"dən heyətə cəlb olunub.

    Qeyd edək ki, Franko Mastantuono cari mövsüm 24 oyuna 3 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

