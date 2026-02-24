İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilib

    Braziliyanın cənub-şərqindəki Juis-de-Fora şəhərinə yağan güclü yağışlardan sonra ən azı 14 nəfər həlak olub, 440 nəfər evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli bələdiyyənin məlumatında deyilir.

    Hökumət şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan edib. Təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına federal və dövlət qurumları cəlb olunub.

    Braziliya leysan
    Ливни в Бразилии унесли жизни 14 человек, сотни жителей эвакуированы
    At least 14 dead after heavy rains hit southeastern Brazil

