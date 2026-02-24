Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilib
Digər ölkələr
- 24 fevral, 2026
- 15:05
Braziliyanın cənub-şərqindəki Juis-de-Fora şəhərinə yağan güclü yağışlardan sonra ən azı 14 nəfər həlak olub, 440 nəfər evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli bələdiyyənin məlumatında deyilir.
Hökumət şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan edib. Təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına federal və dövlət qurumları cəlb olunub.
Son xəbərlər
15:19
Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı 71 % artıbSənaye
15:19
Milli Paralimpiya Komitəsi Azərbaycan Taekvondo Federasiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıbFərdi
15:08
Foto
Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri keçirilibFutbol
15:07
BMT Baş Assambleyasının rəhbəri ABŞ-ni borcunu ödəməyə çağırıbDigər ölkələr
15:05
Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilibDigər ölkələr
15:03
Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcəkXarici siyasət
15:00
Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilmə qaydası müəyyənləşirMilli Məclis
15:00
Avstraliya Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiya paketini qəbul edibDigər ölkələr
14:56