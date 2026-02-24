Ливни в Бразилии унесли жизни 14 человек, сотни жителей эвакуированы
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 14:48
По меньшей мере 14 человек погибли и 440 были вынуждены покинуть свои дома после сильных дождей, обрушившихся на город Жуис-де-Фора на юго-востоке Бразилии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила во вторник местная мэрия.
Власти объявили в городе чрезвычайное положение. Для ликвидации последствий стихии привлечены федеральные и государственные ведомства.
Последние новости
15:13
Совет ЕС одобрил подписание пакета соглашений со ШвейцариейДругие страны
14:59
Фото
Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден "Гейдар Алиев"Kультурная политика
14:51
Бербок призвала США погасить долг перед ООНДругие страны
14:49
Жапаров уволил вице-премьера КыргызстанаВ регионе
14:48
Ливни в Бразилии унесли жизни 14 человек, сотни жителей эвакуированыДругие страны
14:47
Австралия объявила крупнейший с 2022 года пакет санкций против РФДругие страны
14:45
Фото
Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с представителями парламентов Турции и ГрузииВнешняя политика
14:38
Министр экономики Боснии и Герцеговины посетит АзербайджанВнешняя политика
14:36