    Ливни в Бразилии унесли жизни 14 человек, сотни жителей эвакуированы

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 14:48
    Ливни в Бразилии унесли жизни 14 человек, сотни жителей эвакуированы

    По меньшей мере 14 человек погибли и 440 были вынуждены покинуть свои дома после сильных дождей, обрушившихся на город Жуис-де-Фора на юго-востоке Бразилии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила во вторник местная мэрия.

    Власти объявили в городе чрезвычайное положение. Для ликвидации последствий стихии привлечены федеральные и государственные ведомства.

    Braziliyada güclü yağışlar 14 nəfərin həyatına son qoyub, yüzlərlə sakin təxliyə edilib
    At least 14 dead after heavy rains hit southeastern Brazil

