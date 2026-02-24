Ливни в Бразилии унесли жизни 14 человек, сотни жителей эвакуированы

По меньшей мере 14 человек погибли и 440 были вынуждены покинуть свои дома после сильных дождей, обрушившихся на город Жуис-де-Фора на юго-востоке Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила во вторник местная мэрия.

Власти объявили в городе чрезвычайное положение. Для ликвидации последствий стихии привлечены федеральные и государственные ведомства.