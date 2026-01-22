Президент Ильхам Алиев поделился в соцсетях кадрами визита в Швейцарию

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 20:14
    На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры его визита в Швейцарию.

    Как сообщает Report, в публикации отмечено:

    "Президент Ильхам Алиев на ежегодном собрании Всемирного экономического форума (Давос, 19-21 января 2026 года)".

    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıb

