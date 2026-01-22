Президент Ильхам Алиев поделился в соцсетях кадрами визита в Швейцарию
Внешняя политика
- 22 января, 2026
- 20:14
На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры его визита в Швейцарию.
Как сообщает Report, в публикации отмечено:
"Президент Ильхам Алиев на ежегодном собрании Всемирного экономического форума (Давос, 19-21 января 2026 года)".
