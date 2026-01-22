Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıb
Xarici siyasət
- 22 yanvar, 2026
- 20:12
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıb.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Prezident İlham Əliyev Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısında (Davos, 19-21 yanvar 2026-cı il)".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıb
Son xəbərlər
20:51
Zelenski BƏƏ-də keçiriləcək görüşdə Ukrayna nümayəndə heyətinin tərkibini açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:40
Mikayıl Cabbarov İsveçrədə "Coca-Cola" şirkətinin rəsmisi ilə görüşübBiznes
20:39
Futzal üzrə Azərbaycan millisi yoxlama oyununda Danimarkaya uduzubFutbol
20:32
Foto
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın futbolçusu həftənin rəmzi komandasında yer alıbFutbol
20:25
Tramp Avropa ölkələrini ABŞ aktivlərinin satışı halında ciddi cavab ilə hədələyibDigər ölkələr
20:12
Video
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıbXarici siyasət
20:07
Emi Karlon: Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişinin paraflanmasının bir parçası olmaqdan qürur duyuruqXarici siyasət
20:03
Yalçın Rəfiyev BMT-nin Bakıdakı müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşübXarici siyasət
20:02