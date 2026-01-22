İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Xarici siyasət
    • 22 yanvar, 2026
    • 20:12
    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İsveçrəyə səfərindən görüntülər paylaşılıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

    "Prezident İlham Əliyev Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısında (Davos, 19-21 yanvar 2026-cı il)".

    Президент Ильхам Алиев поделился в соцсетях кадрами визита в Швейцарию

