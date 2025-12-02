Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаоса

    Внешняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 11:45
    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаоса

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 50-й годовщины образования Лаосской Народно-Демократической Республики.

    Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Лаосом, наполнению новым содержанием сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

    Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала взаимовыгодного сотрудничества.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного мира, спокойствия и благополучия".

    Prezident İlham Əliyev Laos liderinə təbrik məktubu göndərib
    President Ilham Aliyev sends congratulatory letter to President of Lao People's Democratic Republic
