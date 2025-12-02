İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Prezident İlham Əliyev Laos liderinə təbrik məktubu göndərib

    Xarici siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 11:04
    Prezident İlham Əliyev Laos liderinə təbrik məktubu göndərib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Thonqlun Sisulitə təbrik məktubu göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    Laos Xalq Demokratik Respublikasının yaranmasının 50-ci ildönümü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram.

    Azərbaycan Laos ilə əlaqələrin genişlənməsinə, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvidə əməkdaşlığın yeni məzmunla zənginləşməsinə xüsusi önəm verir.

    Əminəm ki, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.

    Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

    İlham Əliyev Laos

    Son xəbərlər

    11:18

    Gürcüstana yağ daşıyan Rusiya tankeri Türkiyə sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalıb

    Region
    11:12

    İsveç Ukraynaya 1,1 milyard kron məbləğində yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    11:10

    Energetika Nazirliyi "Söndür və Qazan!" kampaniyasına başlayıb

    Energetika
    11:09

    Avropa çempionu olan azərbaycanlı boksçu: "Eyni nəticəni mundialda da təkrarlayacağıma inanıram"

    Fərdi
    11:08

    Nazir müavini: Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı bu sahədə çalışanların fəaliyyətini stimullaşdırır

    Daxili siyasət
    11:04

    Prezident İlham Əliyev Laos liderinə təbrik məktubu göndərib

    Xarici siyasət
    11:04

    İlham Əliyev BƏƏ Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:03

    Dövlət Agentliyi Regional Su Meliorasiya Xidmətinə icrası məcburi göstəriş verib

    Biznes
    11:01

    Parlamentdə 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfi ikinci oxunuşda müzakirə edilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti