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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Египта

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Египта Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника - Дня Революции.
Внешняя политика
23 июля 2022 г. 11:17
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Египта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника - Дня Революции.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня Революции.

Нынешний уровень связей между нашими странами, которые в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вызывает удовлетворение. Верю, что азербайджано-египетские традиционные дружественные отношения и сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться нашими совместными усилиями как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Египта – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates his Egyptian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti misirli həmkarını təbrik edib

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