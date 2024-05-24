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В Баку состоялся прием по случаю Дня независимости Грузии

В Баку состоялся прием по случаю Дня независимости Грузии В Баку состоялся торжественный прием, посвященный Дню Независимости Грузии.
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 20:35
В Баку состоялся прием по случаю Дня независимости Грузии

В Баку состоялся торжественный прием, посвященный Дню независимости Грузии.

Как сообщает Report, мероприятие было организованно посольством Грузии в Азербайджане в Центре Гейдара Алиева.

В рамках торжественного приема с концертом выступили академическая труппа Национального балета Грузии "Сухишвили", академический ансамбль грузинской народной песни и танца "Рустави" и заслуженная артистка Азербайджана, грузинская певица Манана Джапаридзе. Также состоялась дегустация грузинских вин, мастер-классы по грузинской кулинарии.

Открывая мероприятие посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что День независимости является одним из наиболее значимых дней для его страны.

Дипломат отметил, что дружественные и братские отношения между Грузией и Азербайджаном опираются на давние исторические корни и близость двух народов.

"Нынешние отношения, носящие стратегический характер, продолжают развиваться. Реализованные Грузией и Азербайджаном крупные региональные проекты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и пр. играют важную роль в развитии коммуникаций и транспортных связей в регионе, а также способствуют обеспечению энергобезопасности европейского континента", - сказал он.

В мероприятии приняли участие спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, представители законодательной и исполнительной власти страны, зарубежные дипломаты и другие гости.

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