Азербайджан среди импортеров древесины из Тюмени стал четвертым

В июне 2022 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проконтролирован экспорт пиломатериалов хвойных пород деревьев объемом 44,6

В июне 2022 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проконтролирован экспорт пиломатериалов хвойных пород деревьев объемом 44,6 тыс. кубометров, в том числе деловой древесины - 16 тыс. кубометров, пиломатериалов - 28,6 тыс. кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федеральную службу России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Всего с начала 2022 года проконтролирована отправка 214,9 тыс. кубометров лесо- и пиломатериалов из следующих пород древесины: сосна обыкновенная, сосна сибирская кедровая, ель обыкновенная, лиственница. Основными странами-импортерами стали: Китай - 59,4 тыс. кубометров, Узбекистан - 88 тыс. кубометров, Азербайджан - 9,9 тыс. кубометров, Казахстан - 42,6 тыс. кубометров, Египет - 3,8 тыс. кубометров, Ирак - 3,9 тыс. кубометров. Совсем малая часть экспорта приходится на Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и страны Европейского союза - 7,3 тыс. кубометров.

Продукция прошла лабораторный контроль в Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». По результатам испытаний карантинных вредных организмов не выявлено. Все партии соответствовали фитосанитарным требованиям стран-импортеров.