Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана провели совместный обед
- 07 ноября, 2025
- 20:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф провели совместный обед.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
