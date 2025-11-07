Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана провели совместный обед

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 20:22
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф провели совместный обед.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Ильхам Алиев президент Мухаммад Шахбаз Шариф
    Фото
    Prezident İlham Əliyev və Pakistanın Baş naziri birgə nahar ediblər
    Фото
    President Ilham Aliyev and Pakistan's Prime Minister hold joint lunch

    Лента новостей