Prezident İlham Əliyev və Pakistanın Baş naziri birgə nahar ediblər
Xarici siyasət
- 07 noyabr, 2025
- 20:20
Noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif birgə nahar ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Son xəbərlər
21:37
Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə turnir keçirilibRegion
21:34
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 10 təqsirləndirilən şəxslə bağlı sübutlar elan olunubDaxili siyasət
21:30
Foto
Türkmənistanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilibXarici siyasət
21:25
Foto
İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:16
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başlayıbFərdi
21:13
ABŞ ordusu yaxın illərdə bir milyon PUA almağı planlaşdırırDigər ölkələr
21:01
Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edibDaxili siyasət
20:58
Bakıda qadın gözəllik salonunda tanışı tərəfindən bıçaqlanıbHadisə
20:35