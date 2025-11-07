İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Prezident İlham Əliyev və Pakistanın Baş naziri birgə nahar ediblər

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 20:20
    Prezident İlham Əliyev və Pakistanın Baş naziri birgə nahar ediblər

    Noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif birgə nahar ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Şahbaz Şərif Azərbaycan Pakistan
    Foto
    Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана провели совместный обед
    Foto
    President Ilham Aliyev and Pakistan's Prime Minister hold joint lunch

    Son xəbərlər

    21:37

    Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə turnir keçirilib

    Region
    21:34
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 10 təqsirləndirilən şəxslə bağlı sübutlar elan olunub

    Daxili siyasət
    21:30
    Foto

    Türkmənistanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    21:25
    Foto

    İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:16

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başlayıb

    Fərdi
    21:13

    ABŞ ordusu yaxın illərdə bir milyon PUA almağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    21:01

    Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    20:58

    Bakıda qadın gözəllik salonunda tanışı tərəfindən bıçaqlanıb

    Hadisə
    20:35

    Rumıniyada qatarla avtomobil toqquşub, dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti