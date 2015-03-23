Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Сингапура

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил соболезнование президенту Сингапура Тони Тан Кен Яму в связи с кончиной Ли Куан Ю. Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,



Крайне опечален известием о кончине первого Премьер-министра Республики Сингапур, выдающегося государственного деятеля Ли Куан Ю.



Разделяя Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему народу Сингапура".



