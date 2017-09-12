Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов Таджикистана и Венгрии

12 сентября, 2017 12:36

© President.az Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Рустама Солиева. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. Глава государства также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в нашей стране Виктора Шедеркени.