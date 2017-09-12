Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов Таджикистана и Венгрии

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Рустама Солиева.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Глава государства также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в нашей стране Виктора Шедеркени.
News DepartmentАвтор новости
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