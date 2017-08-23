Президент Грузии: Азербайджанцы показали, что являются нашими искренними друзьями

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ "Азербайджанцы, турки, белорусы показали, что они являются нашими искренними друзьями".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, прибывший сегодня в штаб по борьбе с тушением пожара в заповеднике Боржоми.

По его словам, трудность с тушением пожаров заключается в том, что в заповеднике возникло несколько очагов возгорания.

Говоря о помощи из зарубежных стран, в том числе и из Азербайджана, Маргвелашвили отметил, что в такие моменты важно поддерживать друг друга. "Большое спасибо каждому другу, который так любезно ответил и помог нам", - сказал глава грузинского государства.

Президент сообщил, что в настоящий момент огонь локализуется, но для полного тушения все еще требуется время.

Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа. Пожарные до сих пор борются с огнем. Ситуацию осложняет горный рельеф, ветер и сухая погода. В тушении пожара принимают участие порядка 400 пожарных-спасателей, более 100 егерей, а также 500 сотрудников Департамента по особым заданиям МВД и авиация Грузии и Азербайджана.