Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Президент Франции поздравил Ильхама Алиева и Пашиняна с прогрессом в мирном процессе

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 12:49
    Президент Франции поздравил Ильхама Алиева и Пашиняна с прогрессом в мирном процессе

    Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил лидеров Азербайджана и Армении с прогрессом в мирном процессе.

    Как передает европейское бюро Report, об этом Макрон заявил на панельной дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

    "Я поздравляю двух лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с достижением мира между ", - отметил Макрон в самом начале своего выступления.

    Эмманюэль Макрон Ильхам Алиев Никол Пашинян Саммит ЕПС
    Fransa Prezidenti İlham Əliyevi və Paşinyanı sülh prosesində irəliləyişlərə görə təbrik edib
    French president congratulates Ilham Aliyev, Nikol Pashinyan on progress in peace process

    Последние новости

    13:07
    Фото

    В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука на III Играх СНГ

    Спорт
    13:04

    Генпрокуратура прокомментировала приговор по делу о насилии в детском доме

    Происшествия
    13:03

    Президент Совета ЕС поздравил Алиева и Пашиняна с историческим мирным соглашением

    Внешняя политика
    12:56

    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Другие страны
    12:54

    Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство

    Инфраструктура
    12:54

    В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    12:54

    Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы

    Внешняя политика
    12:54
    Видео

    Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

    Внешняя политика
    12:50

    Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    Лента новостей