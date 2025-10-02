Президент Франции поздравил Ильхама Алиева и Пашиняна с прогрессом в мирном процессе

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил лидеров Азербайджана и Армении с прогрессом в мирном процессе.

Как передает европейское бюро Report, об этом Макрон заявил на панельной дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

"Я поздравляю двух лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с достижением мира между ", - отметил Макрон в самом начале своего выступления.