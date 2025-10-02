Fransa Prezidenti İlham Əliyevi və Paşinyanı sülh prosesində irəliləyişlərə görə təbrik edib
- 02 oktyabr, 2025
- 12:58
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanı sülh prosesində irəliləyişlərə görə təbrik edib.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Makron Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti çərçivəsində panel müzakirəsində bildirib.
Xəbər yenilənir
