Президент Европарламента приветствовала соглашение между Азербайджаном и Арменией

Соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией, открывает реальные перспективы для установления прочного мира.

Как передает Report, об этом президент Европарламента Роберта Метсола написала в соцсети "Х" по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Копенгагене.

"В Копенгагене у меня состоялась отличная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который примет следующий саммит Европейского политического сообщества. Я приветствовала соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое дает реальную надежду на прочный мир, а также приверженность Армении укреплению связей с Европой и продвижению наших общих ценностей демократии, стабильности и процветания", - написала она.