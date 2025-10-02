Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 18:12
    Президент Европарламента приветствовала соглашение между Азербайджаном и Арменией

    Соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией, открывает реальные перспективы для установления прочного мира.

    Как передает Report, об этом президент Европарламента Роберта Метсола написала в соцсети "Х" по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Копенгагене.

    "В Копенгагене у меня состоялась отличная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который примет следующий саммит Европейского политического сообщества. Я приветствовала соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое дает реальную надежду на прочный мир, а также приверженность Армении укреплению связей с Европой и продвижению наших общих ценностей демократии, стабильности и процветания", - написала она.

    Азербайджан Армения мирное соглашение Роберта Метсола

