İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Avropa Parlamentinin prezidenti Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilən razılaşmanı alqışlayıb

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 19:01
    Avropa Parlamentinin prezidenti Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilən razılaşmanı alqışlayıb

    Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilən razılaşma davamlı sülhün bərqərar olması üçün real perspektivlər açır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Parlamentinin prezidenti Roberta Metsola Kopenhagendə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündən sonra "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin növbəti sammitinə ev sahibliyi edəcək Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla əla görüşüm oldu. Mən Ermənistanla Azərbaycan arasında davamlı sülhə real ümid verən sazişi, eləcə də Ermənistanın Avropa ilə əlaqələri gücləndirməyə və demokratiya, sabitlik və rifah kimi ortaq dəyərlərimizi təşviq etməyə sadiqliyini alqışladım", - o bildirib.

    Avropa Parlamenti Azərbaycan Ermənistan sülh sazişi
    Президент Европарламента приветствовала соглашение между Азербайджаном и Арменией

    Son xəbərlər

    19:01

    Avropa Parlamentinin prezidenti Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilən razılaşmanı alqışlayıb

    Xarici siyasət
    19:00

    Fon der Lyayen və Paşinyan İrəvanda keçiriləcək "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:00

    Makron Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir

    Xarici siyasət
    18:51

    Əlilliyi olan daha 1600-dən çox şəxsə evlərində reabilitasiya xidmətləri göstərilib

    Sosial müdafiə
    18:49

    Kobaxidze: Azərbaycanla münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyik

    Xarici siyasət
    18:48

    Sumqayıtda 16 yaşlı oğlan bıçaqlanıb, şübhəli şəxs qismində həmyaşıdı saxlanılıb

    Hadisə
    18:47
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Emmanuel Makronla görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:46

    Qazaxıstan və Türkiyə Azərbaycanda keçiriləcək TDT sammitini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:46

    İsrail gəmilərinin Türkiyə limanlarına girişinə qadağa qoyulub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti