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Президент Ильхам Алиев: Болгария и Азербайджан – стратегические партнеры

Президент Ильхам Алиев: Болгария и Азербайджан – стратегические партнеры "Как вы совершенно верно отметили, Болгария и Азербайджан – стратегические партнеры".
Внешняя политика
30 сентября 2022 г. 16:45
Президент Ильхам Алиев: Болгария и Азербайджан – стратегические партнеры

Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе встречи в расширенном составе с президентом Болгарии Руменом Радевым в Софии.

"Вы совершенно справедливо отметили, что Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Декларация о стратегическом партнерстве была подписана семь лет назад, за эти годы стратегическое партнерство проявило себя, можно сказать, во многих направлениях", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: ‘Bulgaria and Azerbaijan are strategic partners’
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bolqarıstan və Azərbaycan strateji tərəfdaşdırlar"

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