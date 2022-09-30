Президент Ильхам Алиев: Болгария и Азербайджан – стратегические партнеры

"Как вы совершенно верно отметили, Болгария и Азербайджан – стратегические партнеры".

Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе встречи в расширенном составе с президентом Болгарии Руменом Радевым в Софии.

"Вы совершенно справедливо отметили, что Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Декларация о стратегическом партнерстве была подписана семь лет назад, за эти годы стратегическое партнерство проявило себя, можно сказать, во многих направлениях", - отметил глава государства.