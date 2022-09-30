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Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа

Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа "Азербайджан является важной страной для европейских стран как надежный поставщик газа"
Внешняя политика
30 сентября 2022 г. 16:43
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа

Азербайджан, как надежный поставщик газа, является важной страной для европейских стран.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе встречи в расширенном составе с президентом Болгарии Руменом Радевым в Софии.

"В основе нашего сотрудничества во всех областях лежат теплые отношения. Болгаро-азербайджанские связи являются многосторонними. Исторические узы между нашими народами, конечно, - важный фактор, лежащий в основе этих связей. Стратегическое партнерство, построенное, конечно, на взаимных интересах, открывает новые возможности, так как начатое серьезное сотрудничество в энергетическом секторе имеет очень большое будущее. Мы находимся на первой стадии этой работы. Уверен, что в дальнейшем будут предприняты практические шаги в связи с темами, которые мы обсудили сегодня на встрече один на один. Азербайджан, как надежный поставщик газа, является страной, представляющей важное значение для европейских стран. Мы тоже проявляем большой интерес к европейскому рынку, в том числе рынкам Болгарии и соседних с Вами стран.

Однако, Вы справедливо отметили, что, наряду с энергетическими вопросами, есть хорошие результаты и в других областях. Хочу особо отметить гуманитарную сферу. Реализация Среднего коридора, функционирование транспортного коридора Восток-Запад, конечно, еще теснее свяжут наши страны друг с другом", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: 'Azerbaijan is an important country for Europe and a reliable gas supplier'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan etibarlı qaz təchizatçısı kimi Avropa ölkələri üçün önəm daşıyan ölkədir"

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