Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа

"Азербайджан является важной страной для европейских стран как надежный поставщик газа"

Азербайджан, как надежный поставщик газа, является важной страной для европейских стран.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе встречи в расширенном составе с президентом Болгарии Руменом Радевым в Софии.

"В основе нашего сотрудничества во всех областях лежат теплые отношения. Болгаро-азербайджанские связи являются многосторонними. Исторические узы между нашими народами, конечно, - важный фактор, лежащий в основе этих связей. Стратегическое партнерство, построенное, конечно, на взаимных интересах, открывает новые возможности, так как начатое серьезное сотрудничество в энергетическом секторе имеет очень большое будущее. Мы находимся на первой стадии этой работы. Уверен, что в дальнейшем будут предприняты практические шаги в связи с темами, которые мы обсудили сегодня на встрече один на один. Азербайджан, как надежный поставщик газа, является страной, представляющей важное значение для европейских стран. Мы тоже проявляем большой интерес к европейскому рынку, в том числе рынкам Болгарии и соседних с Вами стран.

Однако, Вы справедливо отметили, что, наряду с энергетическими вопросами, есть хорошие результаты и в других областях. Хочу особо отметить гуманитарную сферу. Реализация Среднего коридора, функционирование транспортного коридора Восток-Запад, конечно, еще теснее свяжут наши страны друг с другом", - заявил глава государства.