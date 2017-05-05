Президент Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани письмо с соболезнованиями.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Крайне опечален известием о гибели людей в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в провинции Гюлюстан.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана глубокое соболезнование, желаю исцеления раненым и пострадавшим".
News DepartmentАвтор новости
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