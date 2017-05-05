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    Президент Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

    Крайне опечален известием о гибели людей в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в провинции Гюлюстан

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани письмо с соболезнованиями.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Крайне опечален известием о гибели людей в результате взрыва, произошедшего на угольной шахте в провинции Гюлюстан.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана глубокое соболезнование, желаю исцеления раненым и пострадавшим".

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