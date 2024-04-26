Посол: Отношения между Бишкеком и Баку активно развиваются

Взаимоотношения Азербайджана и Кыргызстана развиваются по восходящей линии.

Взаимоотношения Азербайджана и Кыргызстана развиваются по восходящей линии.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

"У нас уже есть оценки о том, что государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан прошел на очень высоком уровне и даже превзошел некоторые ожидания. В частности, подписаны очень важные документы, в том числе совместная декларация об установлении углубленных отношений стратегического партнерства. В общей сложности, это 18 документов", - сказал он.

По словам посла, в ходе визита главы Кыргызстана состоялось еще одно важное событие - открытие памятника Чингиза Айтматова.



"Кроме того, сейчас проходят дни культуры Кыргызстана в Азербайджане. Это тоже одно из решений Межгосударственного совета, на заседании которого обсуждалось очень много вопросов в сферах экономики, транспорта, энергетики, сельского хозяйства. Были проведены очень предметные переговоры. Мы продолжим их в этом году на шестом заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Кыргызстаном", - отметил Осмоналиев.

Посол Кыргызстана подчеркнул, что особенно значимым событием стала закладка капсулы под строительство средней школы в селе Хыдырлы Агдамского района, что является подарком Кыргызстана братскому азербайджанскому народу.