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Мустафаев: Искренние переговоры между Баку и Ереваном могут привести к позитивным результатам

Мустафаев: Искренние переговоры между Баку и Ереваном могут привести к позитивным результатам Искренние переговоры между Азербайджаном и Арменией могут привести к позитивным результатам.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 14:20
Мустафаев: Искренние переговоры между Баку и Ереваном могут привести к позитивным результатам

Искренние и честные переговоры между Азербайджаном и Арменией могут привести к позитивным результатам.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в ходе второго раунда устных аргументов азербайджанской стороны в рамках слушаний по делу о применении ICERD (Азербайджан против Армении) в Международном суде в Гааге.

"Я хотел бы проинформировать Суд о самых последних и отрадных событиях в отношениях между нашими двумя странами. Впервые после вторжения Армении в 1991 году Азербайджан вернул некоторые оставшиеся части своей суверенной территории без кровопролития. На прошлой неделе Армения согласилась демаркировать часть сухопутной границы и вернуть Азербайджану четыре деревни, оккупированные с 1992 года. Эти события показывают, что переговоры между сторонами могут привести к значимым и позитивным результатам", - сказал посол.

В заключение Мустафаев зачитал окончательное заявление азербайджанской стороны:

"Азербайджанская Республика просит Суд отклонить каждое из предварительных возражений, которые Армения излагает в своем окончательном представлении от 24 апреля 2024 года, на том основании, что ни одно из них не является обоснованным возражением против юрисдикции Суда или приемлемости требований Азербайджана. Как альтернатива, отклонить каждое из этих предварительных возражений на том основании, что каждое из них поднимает вопросы, которые должны быть отложены до рассмотрения дела по существу", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rəhman Mustafayev: Bakı ilə İrəvan arasında səmimi danışıqlar müsbət nəticələrə gətirib çıxara bilər

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