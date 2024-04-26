Посол: Расистская кампания Армении не завершилась в 1994 году, она длилась еще почти два десятилетия

Утверждение о том, что расистская кампания Армения закончилась к 1994 году – неверное, она [кампания] продолжалась еще почти два десятилетия, вплоть до окончательного освобождения оккупированных территорий в 2023 году.

Утверждения, что расистская кампания Армения закончилась к 1994 году – недостоверно, она [кампания] продолжалась еще почти два десятилетия, вплоть до окончательного освобождения оккупированных территорий в 2023 году.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в ходе второго раунда устных аргументов азербайджанской стороны в ответ на предварительные возражения оппонента в рамках слушаний по делу о применении ICERD (Азербайджан против Армении) в Международном суде в Гааге.

"Вчера представитель Армении назвал комментарии Азербайджана в отношении расистской идеологии, которая лежит в основе нарушения Арменией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации(CERD), "неподходящими на данном этапе". Подобные вопросы могут вызвать у Армении дискомфорт, но они абсолютно уместны на этапе подготовки возражений, поскольку помогут суду понять исключительный характер и масштабы иска Азербайджана, существенная юрисдикция в отношении которой была поставлена Арменией под сомнение", - сказал Мустафаев.

Посол напомнил, что представитель Армении вчера сделал три дополнительных заявления. "Во-первых, он заявил, что ни Армения, ни местные представители в Нагорном Карабахе никогда не препятствовали доступу Организации Объединенных Наций на эти территории. Но в 2005 году, в ответ на просьбу азербайджанской стороны направить миссию в оккупированные районы для проверки состояния культурного наследия Азербайджана, ЮНЕСКО ответила, что ей был запрещен доступ Арменией на эти территории".

"При этом, игнорируя четкие документальные свидетельства, представитель Армении утверждал, что, цитирую, "на самом деле именно Азербайджан препятствовал доступу ООН". Но это абсурд. Каким образом мог Азербайджан физически воспрепятствовать доступу на территории, которые в то время были оккупированы Арменией?" - добавил он.